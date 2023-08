Spazio: rinviato test di accensione del razzo Ariane 6

MeteoWeb

Rinviato il test di accensione dei motori del razzo Ariane 6 presso lo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese: precedentemente in programma ieri, 29 agosto, è stato posticipato a causa di un problema tecnico che ha interessato il banco di controllo che regola le operazioni fluidiche critiche (riempimento del lanciatore e conto alla rovescia automatico). L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto che gli specialisti stanno lavorando a una soluzione. Il prossimo tentativo è previsto per il 5 settembre 2023.

Il volo inaugurale del razzo Ariane 6, previsto per la fine del 2023, è stato rinviato al 2024, a causa dei diversi test a terra ancora da effettuare.