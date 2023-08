La Superluna Blu stanotte sarà uno spettacolo: ecco dove vederla, anche online

MeteoWeb

La Luna piena più grande e luminosa del 2023 sorgerà stanotte e il suo strano nome merita una spiegazione: la “Superluna Blu” è il risultato di 3 fenomeni lunari che si verificheranno contemporaneamente.

Cos’è la Superluna Blu

Il “Blu” della Superluna non ha nulla a che fare con il suo colore. Si tratta di un’indicazione più “da calendario”: sarà una Luna Blu perché è la 2ª Luna Piena di agosto. Esistono 2 tipi di Luna Blu. La Superluna Blu di agosto rientra nella prima categoria: 2 pleniluni nello stesso mese. A volte è inevitabile: una nuova Luna Piena sorge ogni 29,5 giorni. Dato che la Luna dello Storione si è verificata il 1° agosto 2023, la Luna Piena del 30 agosto sarà una Luna Blu. Le Lune Blu del primo tipo si verificano all’incirca ogni 2 o 3 anni, con la successiva che si verificherà il 31 maggio 2026.

Il 2° tipo, la “Luna Blu stagionale”, indica la 3ª Luna Piena su 4 durante una stagione astronomica. Ciò si verifica quando un anno solare ha 13 lune piene invece delle tipiche 12. Con una cadenza di 2 o 3 anni, la prossima avverrà il 19 agosto 2024.

Per quanto riguarda invece la prima parte del nome, una Superluna si verifica quando la Luna Piena si trova al perigeo, il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. L’orbita della Luna rispetto alla Terra è ellittica, quindi ogni mese raggiunge un punto più vicino (perigeo) e un punto più lontano (apogeo). Quando la Luna si trova entro il 90% del perigeo in un dato mese si qualifica come Superluna, secondo Fred Espenak, astronomo della NASA.

La 3ª Superluna dell’anno

La 2ª luna piena di agosto è la 3ª e la più vicina delle 4 Superlune del 2023. A 357.344 km dalla Terra, sarà la Superluna più grande e luminosa del 2023, anche se sarà solo 186 km più vicina di quella di inizio agosto, che era a 357.530 km di distanza.

La prossima luna piena sarà la Harvest Moon, la Luna del Raccolto, il 29 settembre. Oltre ad essere una delle Lune Piene più note dell’anno, sarà l’ultima Superluna nel 2023.

Come vedere la Superluna Blu

Secondo In the Sky, la Superluna Blu sorgerà alle 01:10 ora italiana del 31 agosto sull’orizzonte orientale. Tuttavia, in quel momento non sarà al suo massimo splendore. Il momento esatto del plenilunio è definito come il punto in cui si trova a 180 gradi dal Sole, completamente opposto alla nostra stella nel cielo sopra la Terra.

Precisamente la Luna sarà opposta al Sole alle 05:36 del 31 agosto ora italiana, secondo la NASA. In quel momento sarà nella costellazione dell’Acquario.

Chi non potrà ammirare la Luna direttamente, potrà farlo anche online. Il Virtual Telescope Project a cura dall’astrofisico Gianluca Masi, trasmetterà un live streaming dell’evento a partire dalle 05:30 ora italiana del 31 agosto.

Quando sarà la prossima Superluna Blu

Le coincidenze Luna Blu/Superluna sono molto più rare delle singole Superlune o delle Lune Blu. Sebbene una Superluna Blu possa verificarsi 2 volte nello stesso mese, secondo la NASA possono anche essere separate da periodi lunghi fino a 20 anni. L’agenzia spaziale afferma che il tempo medio tra le Superlune Blu è di 10 anni. La prossima Superluna Blu dopo il 30 agosto 2023 sarà nel gennaio 2037, seguita da un’altra nel marzo 2037, secondo la NASA.