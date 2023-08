MeteoWeb

Questa settimana agli skywatcher è riservata una doppia sorpresa: una rara Superluna Blu con accanto Saturno. Il sipario cosmico si alzerà domani sera con la seconda Luna piena del mese, esattamente il motivo per cui viene definita “Blu”. Viene considerata una Superluna perché è più vicina alla Terra del solito, apparendo particolarmente grande e luminosa. Questa sarà la Luna Piena più vicina dell’anno, a sole 357.344 km circa, più di 160 km più vicina della Superluna del 1° agosto. Come bonus, riporta la NASA, Saturno sarà visibile come un puntino luminoso a 5 gradi in alto a destra della Luna al tramonto nel cielo a Est-Sud/Est. Il pianeta con gli anelli sembrerà girare in senso orario attorno alla Luna mentre la notte avanza.

Si tratta della 3ª Superluna di una “stagione” di 4: a luglio si è verificata la prima Superluna del 2023. La 4ª e ultima sarà a settembre. Non ci sarà un’altra Superluna Blu fino al 2037.