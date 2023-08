La sfolgorante Superluna Blu incanta lo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Agosto è quasi finito, congedandosi con un evento raro: quello della scorsa notte è stato un plenilunio speciale, in cielo è stata infatti protagonista una Superluna Blu. A corredo dell’articolo le immagini che ritraggono il nostro satellite in tutto il suo splendore nel cielo dello Stretto di Messina, scattate da Reggio Calabria.

Il colore non ha nulla a che fare, però, con la definizione: il termine “Luna Blu” si riferisce invece al 2° plenilunio nello stesso mese di calendario (come in questo caso), o alla 3ª Luna Piena in una stagione con 4 Lune Piene. Con Superluna, invece, ci si riferisce a un plenilunio che si verifica quando la Luna è più vicina alla Terra lungo la sua sua orbita (perigeo), risultando leggermente più grande e luminosa.

Quella osservata la scorsa notte è la 3ª Superluna dell’anno: la prossima e ultima sarà il 29 settembre.