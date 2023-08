La tempesta Hilary infuria in California: allarme a Los Angeles, primi allagamenti a Palm Springs | VIDEO

MeteoWeb

Primi interventi di soccorso in California, nella zona di Los Angeles e nelle aree circostanti, a causa delle inondazioni dovute al passaggio della tempesta tropicale Hilary. Secondo quanto riferisce la CNN, a Palm Springs sono stati eseguiti almeno 3 soccorsi, come riportato dal Tenente del dipartimento di polizia Gustavo Araiza. La città ha dichiarato un’emergenza locale a causa di “piogge e inondazioni senza precedenti“: i residenti sono invitati a rimanere a casa ed evitare di guidare.

Il National Weather Service ha confermato inondazioni in corso in alcune aree di Los Angeles, sottolineando che “una situazione di inondazione improvvisa e pericolosa si sta sviluppando da Point Mugu e Camarillo verso est attraverso l’area di Thousand Oaks e Woodland Hills e attraverso le montagne della Contea di Los Angeles“. Le persone interessate dall’allerta sono oltre 7 milioni. “A Spanish Hills, le auto sono bloccate in strade allagate. I vigili del fuoco stanno effettuando rapidi soccorsi in acqua,” ha reso noto il NWS di Los Angeles. Alcune località a rischio alluvioni lampo sono: Thousand Oaks, Malibu, Lake Los Angeles, Acton, Wrightwood, Burbank, Palmdale, Mount Wilson, Pasadena, North Hollywood, Griffith Park, Santa Clarita, Universal City, Van Nuys, Lancaster, Hollywood, Alhambra, Northridge, Downtown Los Angeles e Beverly Hills. Le precipitazioni totali più elevate finora sono state di 15,62 cm a Leona Valley e 15,1 cm a Lewis Ranch.

“Ho parlato con il governatore della California Gavin Newsom delle misure di preparazione alle emergenze in atto e della risposta iniziale alla tempesta tropicale Hilary. Continuo a essere informato sui nostri sforzi di preparazione e sul potenziale impatto della tempesta, comprese le inondazioni. La mia Amministrazione è pronta a fornire ulteriore assistenza come richiesto,” ha affermato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Tempesta Hilary, primi allagamenti in California: le immagini da Palm Springs

La tempesta tropicale ha inondato le strade dell’arida penisola messicana della Baja California con letali acque alluvionali domenica prima di spostarsi sulla California meridionale, dove ha sommerso strade e abbattuto alberi, mentre si teme che inondazioni improvvise possano colpire luoghi fino all’Idaho, che raramente ricevono una pioggia così intensa. I meteorologi locali hanno affermato che Hilary è la prima tempesta tropicale a colpire la California meridionale in 84 anni, portando inondazioni improvvise, smottamenti di fango, forti venti, interruzioni di corrente e il potenziale per tornado isolati.

Hilary ha effettuato il landfall lungo la costa messicana in un’area scarsamente popolata a circa 250 km a sud di Ensenada, poi si è spostato attraverso Tijuana, risalendo verso la California. “E’ un evento meteorologico senza precedenti,” ha avvertito il sindaco di Los Angeles Karen Bass. Le spiagge sono state chiuse e la gente si è precipitata nei negozi per fare scorta di acqua e altri beni di prima necessità. Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte dell’area meridionale dello Stato. Una persona è morta in Messico dopo che un veicolo è stato spazzato via da un fiume in piena, ha confermato l’agenzia di protezione civile del Messico, mentre avvertiva di frane e chiusure stradali in Baja California. Nancy Ward, direttrice dell’Ufficio dei servizi di emergenza del governatore della California, ha affermato che Hilary potrebbe essere una delle peggiori tempeste che hanno colpito lo stato in più di un decennio.

La California meridionale ha avuto un’altra sorpresa nel pomeriggio quando un terremoto magnitudo 5.1 ha colpito vicino a Ojai, a circa 130 km a Nord/Ovest del centro di Los Angeles, secondo lo US Geological Survey. È stato avvertito ampiamente ed è stato seguito da piccole repliche. Non ci sono state segnalazioni immediate di gravi danni o feriti, secondo un supervisore dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura.