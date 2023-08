La tempesta Rea sferza le Baleari: danni, feriti e voli cancellati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’arcipelago delle Baleari, in Spagna, è stato particolarmente colpito dal maltempo nel Mediterraneo occidentale. La stessa tempesta, denominata Rea, che interessa l’Italia con il clou tra stanotte e domani, ha generato una vera tempesta di vento, pioggia e grandine sulle Baleari, che ha provocato feriti, scontri fra imbarcazioni e la cancellazione dei voli aerei. Anche le regioni continentali della Catalogna e di Valencia, che si affacciano sul Mediterraneo, sono state poste in “allerta arancione” (rischio elevato) per il maltempo.

A Maiorca, una donna incinta è rimasta ferita a Calvia’, dopo che un cartello stradale le è caduto addosso a causa del maltempo e due bambini sono stati salvati su una roccia dopo che il vento ha spazzato via il loro materassino mentre facevano il bagno sulla spiaggia di Illetas. A causa del forte vento, a Palma una nave da crociera ha urtato una petroliera dopo aver rotto gli ormeggi. A Ibiza, il traghetto “Ciudad de Mahon” della compagnia Grimaldi, che copre la rotta Valencia-Ibiza, ha riportato una falla nello scafo urtando la banchina mentre attraccava, ma il comandante è riuscito a controllare la nave e ad attraccare in un altro punto del porto, dove sono stati sbarcati i passeggeri e i veicoli senza feriti. Nel frattempo, i 750 passeggeri che attendevano di salire a bordo della nave per Valencia hanno dovuto rimandare il loro viaggio.

A Maiorca sono stati ripristinati i servizi ferroviari dopo un’interruzione dovuta alle forti piogge. Nelle Baleari si sono registrati 223 incidenti dovuti alla caduta di alberi e alle frane e la popolazione è stata invitata alla prudenza. Decine di voli sono stati annullati nei tre aeroporti dell’arcipelago, con ripercussioni anche sull’operatività dello scalo di Barcellona, che ha registrato forti ritardi. Anche in Catalogna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in 379 occasioni nelle ultime 24 ore, a causa soprattutto di caduta di alberi, piccole inondazioni e incidenti elettrici.

I forti venti della tempesta Rea sferzano Maiorca

I forti venti della tempesta Rea a Maiorca

Forti piogge sull'isola di Maiorca

