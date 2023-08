Forti temporali al Nord-Est: tromba marina nel Veneziano, linea temporalesca in Friuli | FOTO

MeteoWeb

Iniziano i forti temporali al Nord-Est. In particolare, sono in atto sul Veneto orientale ma i più violenti sono in corso sul Friuli Venezia Giulia orientale, con una linea temporalesca che da ovest di Udine si estende fino in Slovenia: alto rischio di forti raffiche di vento e grandine. Al momento in questa zona del Friuli Venezia Giulia risultano: 25m di pioggia caduti a Martignacco, 21mm a Fagagna, Moruzzo, 15mm a Tavagnacco.

In precedenza, una supercella si era originata lungo la costa del Veneziano. Segnalata anche una tromba marina nella zona tra Jesolo e la laguna nord. Dalle testimonianze dei residenti della zona, sembra che il vortice si sia sviluppato in zona lagunare: non risultano danni al momento.

