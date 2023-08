Allerta Meteo, attenzione a stasera: temporali violentissimi al Nord/Est, in Austria, Slovenia e Croazia

MeteoWeb

Forti temporali in formazione sulle Alpi orientali rischiano di trasformare la serata odierna in un incubo di maltempo al Nord/Est dell’Italia e nelle zone più vicine al confine di Austria, Slovenia e Croazia. I primi fenomeni si stanno già formando in queste ore e sono particolarmente estremi. L’instabilità ha già caratterizzato la giornata odierna al settentrione ma i fenomeni della serata rischiano di degenerare in eventi molto estremi, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove è grande la possibilità di trombe d’aria e tornado.

La mappa con le precipitazioni previste dal modello Moloch dell’ISAC-CNR per la serata evidenzia il rischio di fenomeni molto violenti soprattutto in Slovenia, Austria e alta Croazia, ma anche il Nord/Est dell’Italia sarà coinvolto dai fenomeni più significativi:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: