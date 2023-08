L’uragano Idalia potrebbe essere il disastro climatico più costoso del 2023 negli USA

MeteoWeb

L’uragano Idalia che ha toccato terra in Florida come uragano di categoria 3, con venti di oltre 200km/h, potrebbe diventare il disastro climatico più costoso del 2023 negli Stati Uniti. Dopo il landfall in Florida, la tempesta si è indebolita velocemente mente si spostava su Georgia, North Carolina e South Carolina. Gli esperti avevano previsto danni catastrofici ma il fatto che l’uragano Idalia abbia colpito solo marginalmente le aree più popolose ha fatto sì che l’impatto fosse meno distruttivo del previsto, secondo quanto indicano le notizie che giungono dai luoghi colpiti. Tuttavia, secondo le stime di Ubs, riportate dal Guardian, il costo preliminare è di 9,36 miliardi di dollari mentre per AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, si aggira fra i 18 ed i 20 miliardi.

Le autorità americane stimano in quasi 40 miliardi i danni causati da disastri di tipo climatico ed ambientale alla fine di luglio. Una cifra che non comprende gli incendi di Maui, alle Hawaii. Al momento, per ricostruire la sola città di Lahaina occorrono circa 5, 5 miliardi.