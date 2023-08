Uragano Idalia verso la Florida: ordine di evacuazione per 12 contee

MeteoWeb

Sono dodici le contee della Florida che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione in vista dell’arrivo dell’uragano Idalia previsto per domani, mercoledì 30 agosto. Lo riferisce la CNN. Al momento la tempesta è stata classificata come uragano di categoria 1 con venti massimi fino a 128km/h ma entro domani diventerà un potente uragano di categoria 3. Il governatore dello Stato, Ron DeSantis, ha esortato tutti a “mettersi al sicuro, anche in un hotel o a casa di amici”. “Sarà un uragano importante”, ha dichiarato.