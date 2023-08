Valle d’Aosta, frana in Valtournenche: riaperta strada verso Cervinia

MeteoWeb

Riaperta nella notte la SR46 della Valtournenche che porta a Cervinia dopo la frana che è finita sulla sede stradale. In mattinata è previsto un sopralluogo dei tecnici per verificare ila stabilità del versante. Circa 5mila persone che erano rimaste isolate a Cervinia e ora possono scendere a valle. A Oyace, in Valpelline, dall’alba sono operativi i mezzi per riaprire la strada regionale a seguito della frana provocata dall’esondazione del torrente Baudier, e consentire l’evacuazione delle persone isolate (circa 300, più i residenti). Al momento la strada rimane chiusa. La situazione è più complessa più a monte per gli interventi necessari a seguito dell’esondazione del torrente Varere, sempre sulla regionale numero 28: al momento non è possibile il passaggio dei mezzi.

