Maltempo, forti temporali innescano due frane in Valle d’Aosta: 6.000 persone isolate a Cervinia, Oyace e Bionaz | FOTO

Il maltempo continua a colpire il Nord Italia con forti temporali nelle zone alpine. Dopo il disastro della scorsa notte a Bardonecchia, stavolta è stata la Valle d’Aosta ad essere colpita dai fenomeni meteo più estremi nel suo settore più settentrionale. I forti temporali hanno scaricato 34mm di pioggia ad Ayas e 17mm a Valtournenche, ma come sempre accade in questi casi, gli accumuli pluviometrici sono molto più abbondanti in quota dove, dall’alta montagna, si sganciano colate di fango e detriti che arrivano a valle con velocità e impeto furiosi.

Questa sera intorno alle 21:00 due frane hanno colpito la strada regionale della Valtournenche per Oyace, negli stessi punti interessati il 4 agosto dello scorso anno dalle colate detritiche, nei pressi della frazione Singlin nel cuore della Valpelline. “Tutto è successo in un quarto d’ora, nel corso di un violento temporale” racconta il sindaco di Bionaz Valter Nicase. “Purtroppo siamo nella stessa situazione dell’anno scorso, se non peggio“. Le due frane cadute a Bionaz e Oyace non hanno coinvolto persone. “Per fortuna, appena abbiamo sentito il distacco, i pompieri hanno fermato le auto“, racconta ancora Nicase. Le colate hanno trascinato alcune auto parcheggiate a Oyace mentre a Bionaz hanno colpito una casa già travolta dall’evento analogo di un anno fa.

A Oyace, dove era in programma la gara podistica il Tour de la Tornalla, risultano bloccate 600 persone. A Bionaz sono invece una cinquantina le persone rimaste bloccate in paese. “Stiamo cercando di capire dove ospitarle perché tutte le strutture sono piene“, per il momento molti si sono radunati nella chiesa del paese. La Frana è caduta nei pressi della sala polivalente del comune,

La strada per Valtournenche è chiusa e sono almeno altre 5.000 le persone – tra residenti e turisti – che sono a Cervinia e al momento risultano isolate. Complessivamente, quindi, le persone isolate sono quasi seimila.

