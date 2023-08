Maltempo, a Venezia allerta acqua alta in serata: attivato il Mose

MeteoWeb

Dal Comune di Venezia arriva un alert per acqua alta. “Il Centro maree informa che questa sera sono previsti 105/110 centimetri alle ore 21.50″, si legge nell’avviso pubblicato sui canali social. In cui viene avvisata la cittadinanza che sarà attivato il sistema di protezione del Mose. Inoltre, “si ricorda che dal primo maggio al 15 settembre, terminata la cosiddetta ‘stagione mareale’, è sospeso il servizio di posa passerelle”.

Già in mattinata è stato registrato un picco di acqua alta a 95cm.

