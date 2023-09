“Non c’è alcuna emergenza climatica”: oltre 1.600 scienziati hanno firmato la World Climate Declaration

MeteoWeb

“Non esiste alcuna emergenza climatica”, sostiene il Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) nella sua World Climate Declaration (Dichiarazione mondiale sul clima), che ormai conta 1.609 firmatari, secondo quanto reso noto dal gruppo nel mese di agosto. Questo gruppo di scienziati internazionali ha firmato congiuntamente la dichiarazione in cui negano l’esistenza di una crisi climatica e insistono sul fatto che l’anidride carbonica è benefica per la Terra. “La scienza del clima dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere più scientifiche. Gli scienziati dovrebbero affrontare apertamente le incertezze e le esagerazioni nelle loro previsioni sul riscaldamento globale, mentre i politici dovrebbero considerare spassionatamente i costi reali così come i benefici immaginati delle loro misure politiche”, si legge in un passaggio della dichiarazione.

La coalizione ha sottolineato che il clima della Terra varia da quando esiste, con il pianeta che ha attraversato diverse fasi fredde e calde. La Piccola Era Glaciale si è conclusa solo nel 1850, affermano. “Pertanto, non sorprende che ora stiamo vivendo un periodo di riscaldamento“, si legge nella dichiarazione. Il riscaldamento sta avvenendo “molto più lentamente” di quanto previsto dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) “sulla base del forcing antropogenico modellato. Il divario tra il mondo reale e il mondo modellato ci dice che siamo lontani dalla comprensione del cambiamento climatico”, si legge nella dichiarazione.

“I modelli climatici presentano molte carenze e non sono neanche lontanamente plausibili come strumenti politici”, sostiene il gruppo di firmatari, aggiungendo che questi modelli “esagerano l’effetto dei gas serra” e “ignorano il fatto che arricchire l’atmosfera con CO 2 è benefico”. Ad esempio, anche se gli allarmisti climatici definiscono la CO 2 dannosa per l’ambiente, la coalizione sottolinea che il gas “non è un inquinante”. L’anidride carbonica è “essenziale per tutta la vita sulla Terra” ed è “favorevole per la natura e il rinverdimento del pianeta”. L’eccesso di CO 2 si traduce nella “crescita della biomassa vegetale globale” ed “è vantaggioso anche per l’agricoltura, aumentando i raccolti delle colture in tutto il mondo”.

CLINTEL respinge anche la narrativa secondo cui il riscaldamento globale sarebbe collegato all’aumento dei disastri naturali come uragani, inondazioni e siccità, sottolineando che non esiste “nessuna evidenza statistica” a sostegno di queste affermazioni. “Tuttavia, vi sono ampie evidenze del fatto che le misure di mitigazione della CO 2 sono tanto dannose quanto costose”.

“Le politiche climatiche devono rispettare le realtà scientifiche ed economiche. Non esiste un’emergenza climatica. Non vi è quindi motivo di panico e allarme. Ci opponiamo fermamente alla dannosa e irrealistica politica di zero emissioni di CO 2 proposta per il 2050. Puntare sull’adattamento invece che sulla mitigazione; l’adattamento funziona qualunque siano le cause”, affermano gli oltre 1600 firmatari della World Climate Declaration. “Il nostro consiglio ai leader europei è che la scienza dovrebbe impegnarsi per una comprensione notevolmente migliore del sistema climatico, mentre la politica dovrebbe concentrarsi sulla minimizzazione dei potenziali danni climatici dando priorità a strategie di adattamento basate su tecnologie comprovate e convenienti”.

“Credere al risultato di un modello climatico significa credere a ciò che i creatori del modello hanno inserito. Questo è precisamente il problema della discussione odierna sul clima in cui i modelli climatici sono centrali. La scienza del clima è degenerata in una discussione basata su convinzioni, non su una solida scienza autocritica. Non dovremmo liberarci dall’ingenua fiducia in modelli climatici immaturi?”, si chiedono i firmatari della dichiarazione.

Modelli climatici e riflessione della luce solare

Tra i firmatari della dichiarazione di CLINTEL ci sono due Premi Nobel: il fisico John Francis Clauser dagli Stati Uniti e Ivan Giaever, un norvegese-americano. Clauser ha apportato un’aggiunta significativa ai modelli climatici per respingere la narrativa del riscaldamento globale: la luce visibile riflessa dalle nubi note come cumuli che, in media, coprono metà della Terra. Gli attuali modelli climatici sottovalutano ampiamente questo aspetto della riflessione dei cumuli, che svolge un ruolo chiave nella regolazione della temperatura terrestre.

Clauser aveva precedentemente dichiarato al Presidente statunitense Joe Biden di non essere d’accordo con le sue politiche sul clima. A maggio, Clauser è stato eletto nel consiglio di amministrazione della CO 2 Coalition, un gruppo che si concentra sui contributi benefici dell’anidride carbonica nell’ambiente. “La narrativa popolare sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione della scienza che minaccia l’economia mondiale e il benessere di miliardi di persone”, ha affermato Clauser in una dichiarazione del 5 maggio. “La scienza del clima fuorviante si è trasformata in una massiccia pseudoscienza shock-giornalistica. A sua volta, la pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un’ampia varietà di altri mali non correlati. È stata promossa e diffusa da agenti di marketing aziendale, politici, giornalisti, agenzie governative e ambientalisti altrettanto fuorviati. Secondo me, non esiste una vera crisi climatica”, conclude Clauser.