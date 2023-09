L’Aeronautica Militare parteciperà alla missione Ax-3, Crosetto: “presenza strategica per il Paese”

MeteoWeb

La Difesa e l’Aeronautica Militare saranno a bordo della missione Ax-3 di Axiom Space, il cui lancio è previsto non prima di gennaio 2024 e che porterà il colonnello Walter Villadei sulla Stazione Spaziale Internazionale insieme a un equipaggio interamente europeo. “La presenza di un ufficiale italiano a bordo della missione è un passo fondamentale nello sviluppo della strategia italiana per lo spazio, in cui la Difesa condivide e supporta lo sforzo del Governo, delle istituzioni e delle aziende del Paese. Viene garantita così la proiezione dell’Italia verso una presenza sempre più attiva in ambito della difesa e sicurezza nazionale cogliendo, nel contempo, le opportunità offerte dalla New Space Economy“, ha commentato il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Questa attività rappresenta per l’Italia un’occasione privilegiata per continuare a promuovere il suo impegno verso un accesso sicuro ed efficace allo spazio, che costituisce una naturale espansione degli ambiti di competenza dell’Aeronautica Militare – si legge in una nota -. La missione consentirà di specializzare e valorizzare ulteriormente le competenze nazionali nel dominio spazio, anche grazie alla collaborazione con il mondo accademico, industriale e imprenditoriale”.