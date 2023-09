AIDAA denuncia il Presidente della provincia di Bolzano: “ordinanza folle per l’abbattimento di due lupi”

MeteoWeb

Domani l’Associazione Italiana Difesa Animal ed Ambiente (AIDAA) invierà alla procura di Bolzano una “denuncia contro il Presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher in quanto l’ordinanza di abbattimento di due lupi in Selva dei Molini rischia di trasformarsi in una mattanza per i lupi della zona in quanto prevede la possibilità di uccidere lupi che si trovano in un raggio di 10km e che nulla potrebbero aver a che fare con i lupi del branco di zona oggetto della medesima ordinanza”. Secondo gli animalisti di AIDAA, “l’ordinanza del Presidente della provincia di Bolzano è semplicemente folle e di fatto mette a rischio la vita di animali innocenti provocandone la morte e quindi commettendo il reato di uccisione di animali in violazione dell’art. 544 ter del codice penale italiano”.