Allerta Meteo, anche oggi forti temporali pomeridiani in Calabria e Sicilia

Ultimo giorno di Settembre, ultimo giorno di instabilità pomeridiana al Sud Italia. Dopo i forti temporali che ieri pomeriggio hanno provocato grandinate e nubifragi in Calabria e Sicilia, oggi pomeriggio si ripeteranno analoghi eventi temporaleschi nelle due Regioni più meridionali d’Italia. Particolare attenzione a Catanzaro, dov’è alto il rischio di una vera e propria tempesta. Altri forti temporali colpiranno le Serre, l’Aspromonte jonico, più o meno nelle stesse zone di ieri, e la Sicilia orientale, in modo particolare sull’Etna e sugli Iblei.

Nel resto d’Italia, invece, continua a splendere un sole sempre più mite con temperature in aumento per quello che sarà un weekend dai connotati tipicamente estivi sulla quasi totalità del Paese, eccetto – appunto – le poche zone colpite dai temporali dell’estremo Sud.

