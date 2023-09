Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud: forti temporali anche domani

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole oggi sul Nord Italia e su buona parte delle Regioni tirreniche; continua ad imperversare il maltempo invece sulle Adriatiche e al Sud, seppur con qualche schiarita tra gli annuvolamenti e le precipitazioni che interessano in modo particolare le zone appenniniche, la Calabria centro/meridionale e buona parte della Sicilia.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, in modo particolare nella giornata di domani, martedì 26 settembre, con forti piogge e temporali in Basilicata, Calabria e Sicilia, molto violenti in provincia di Cosenza e anche nella Sicilia tirrenica tra Palermo e Messina. Al Sud sarà un’altra giornata tipicamente autunnale, mentre al Centro/Nord continuerà a splendere un sole sempre più deciso con temperature in aumento. Anche nel prosieguo della settimana l’Anticiclone regalerà bel tempo al Centro/Nord, più fresco e instabilità al Sud.

