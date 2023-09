Allerta Meteo, domani arriva il Ciclone di Calipso: 5 giorni di tempesta sul mar Jonio, scatta l’allarme maltempo

MeteoWeb

Mancano poche ore all’arrivo dell’atteso Ciclone sul mar Jonio, proveniente dall’Albania: la tempesta si “tufferà” nel Mediterraneo intensificandosi considerevolmente nel pomeriggio-sera di domani, lunedì 4 settembre, con effetti immediati in termini di maltempo sull’Italia meridionale che sarà sferzata da forti venti di grecale già da lunedì mattina, in forte rinforzo nel pomeriggio con raffiche fino a 100km/h da Nord/Est nel basso Tirreno e nella Calabria jonica, e fino a 80km/h in Puglia, con conseguenti pesanti mareggiate sulle coste esposte.

Il “Ciclone di Calipso“, così lo possiamo definire per la sua traiettoria, stazionerà per almeno cinque giorni sul mar Jonio tra l’Italia meridionale e la Grecia, alimentando forte maltempo su gran parte del Mediterraneo e coinvolgendo in questo scenario di fenomeni meteo estremi anche il Sud Italia. Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF ci consentono di ricostruire la traiettoria della tempesta in arrivo:

Allerta Meteo, la traiettoria del Ciclone di Calipso: stazionerà per cinque giorni sul mar Jonio tra lunedì 4 e venerdì 8

L’entità di questa tempesta è testimoniata dalle mappe delle precipitazioni che già nella notte tra lunedì 4 e martedì 5, e nella mattinata di martedì 5, interesseranno una vastissima area del Mediterraneo centro/orientale, tra il Sud Italia, la Grecia e la Turchia. Stiamo parlando di piogge alluvionali molto estese che determineranno pesanti fenomeni di dissesto idrogeologico per frane, smottamenti e inondazioni.

Un altro fattore molto importante sarà il vento ciclonico che ruoterà intorno al centro di bassa pressione posizionato nel cuore del mar Jonio: uno scenario da uragano Mediterraneo – che non è escluso si possa formare a metà settimana – con raffiche ad oltre 130km/h e mare in burrasca.

In questo contesto di maltempo estremo, anche a Malta si verificheranno violenti temporali tra mercoledì sera, giovedì 7 e venerdì 8 settembre. Il Sud Italia sarà coinvolto in pieno dal maltempo provocato da questa tempesta, che determinerà piogge torrenziali e intensi temporali in modo particolare nelle zone joniche di Calabria e Sicilia, dove avremo tre giorni di violentissimi nubifragi tra martedì sera, mercoledì, giovedì e, in Sicilia, ancora venerdì mattina. Le zone più colpite saranno quelle esposte ad est, quindi le province di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Attenzione al Salento, dove non mancheranno piogge sparse e qualche temporale.

