Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per venti di burrasca

MeteoWeb

Allerta meteo per vento forte, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sui monti e l’alta collina dell’Emilia-Romagna dal Piacentino al Riminese: è l’avviso diramato dalla Protezione Civile regionale, su previsioni Arpae. In dettaglio, dal pomeriggio di domani “è prevista una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi appenninici occidentali, in progressiva estensione all’intero arco appenninico, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (60-75 km/h), con possibili temporanei rinforzi di intensità superiore“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: