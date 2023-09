Allerta Meteo, nuovo allarme ESTOFEX per il Nord Italia: “rischio maltempo estremo”

MeteoWeb

Persiste il rischio di forte maltempo nelle regioni del Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi mercoledì 13 settembre fino alle 8 di domani, giovedì 14 settembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti della Lettonia e dell’Estonia, “principalmente per precipitazioni estreme“. È stato previsto un livello 1 attorno all’area di livello 2, che comprende anche il Nord Italia, “principalmente per precipitazioni estreme e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni“.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Una depressione, inizialmente attraverso il Mare del Nord, inglobata in un flusso da ovest a Sud/Ovest, si sposta verso Est. Davanti a questa depressione, aria umida e calda viene spinta verso Nord/Est attraverso l’Europa centrale, i Paesi Baltici e la Russia nordoccidentale. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio si formeranno diffusi temporali con aria umida, si legge nel bollettino. La copertura più elevata è prevista in prossimità di un ciclone di superficie che dovrebbe formarsi e intensificarsi man mano che si sposterà dalla Polonia nordorientale, raggiungendo l’Estonia entro giovedì mattina.

Verrà originato un ambiente favorevole per le inondazioni improvvise locali in tutta l’area di livello 1 con punti caldi locali in cui il rischio sarà difficile da individuare, riporta il bollettino ESTOFEX.

