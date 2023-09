Allerta Meteo ESTOFEX: “forte maltempo in Italia, attenzione al Nord/Ovest”

MeteoWeb

Forte maltempo in arrivo in Italia, al Nord/Ovest: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi domenica 17 settembre fino alle 8 di domani, lunedì 18 settembre. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per Portogallo e Spagna nordoccidentale principalmente per tornado e forti raffiche di vento. Un livello 2 è stato previsto per Est-Nord/Est della Spagna e in Francia principalmente per grandine da grande a molto grande, raffiche di vento dannose, forti piogge e tornado. Un livello 2 è stato emesso per tutto il Marocco principalmente per grandine da grande a molto grande, raffiche di vento dannose e, in misura minore, per forti piogge. Un livello 1 è stato diramato per tutto il Regno Unito principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per Benelux, Germania occidentale e Svizzera principalmente per forti piogge e, in misura minore, per forti raffiche di vento o tornado. Un livello 1 è stato diramato per Italia nordoccidentale, Bulgaria, Romania e Caucaso meridionale principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Per il Nord Italia la stabilità odierna sarà solo temporanea: domani la coda di una perturbazione di origine atlantica attraverserà le regioni settentrionali, determinando intensi rovesci o temporali, in particolare in Liguria, Piemonte e Lombardia.

Una profonda depressione si trova sul Golfo di Biscaglia e sull’Iberia nordoccidentale, riporta il bollettino ESTOFEX. Sul suo fianco anteriore si prevede un forte flusso troposferico medio-alto con velocità del vento di 300 hPa fino a 55 m/s. I modelli mostrano diverse depressioni: 2 viaggeranno dalla Francia verso il Regno Unito durante il giorno, mentre il 2° si sposterà sull’Iberia e raggiungerà la Francia verso la tarda serata e le ore notturne. Un complesso confine frontale attraverserà l’Europa occidentale, con un fronte caldo sul Regno Unito e sul Mare del Nord, mentre un fronte freddo diffuso si estenderà attraverso il Golfo di Biscaglia fino alla Spagna. Il fronte freddo si sposterà verso Est verso le ore serali.

