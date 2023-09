Allerta Meteo ESTOFEX, rischio fenomeni estremi al Sud: “allarme tornado, grandine e vento forte”

MeteoWeb

Rischio tornado, piogge intense e grandine al Sud: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi lunedì 25 settembre fino alle 8 di domani, martedì 26 settembre. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per parti di Italia, Albania, Grecia e Malta per forti piogge, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Per il Sud Italia è stato previsto un livello 2 per grandine molto grande, raffiche di vento dannose, tornado e forti piogge. Un livello 2 è stato emesso per Grecia e Sud dell’Albania per grandine molto grande, raffiche di vento dannose, tornado e forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Sul fianco settentrionale di un cut off che è entrato nel Mar Ionio, la maggior parte dei modelli disponibili mostrano una perturbazione ad alta vorticità che ha attraversato il Sud/Est dell’Italia lunedì notte, si legge nel bollettino. Ciò creerà un ambiente favorevole alla grandine di grandi dimensioni, ai forti venti convettivi e alle forti piogge. Non si possono escludere alcuni tornado nel Sud Italia, sottolinea l’avviso ESTOFEX. Anche Malta è nel mirino: le minacce principali saranno forti raffiche di vento convettivo e forti piogge.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: