Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: rischio alluvioni tra lunedì e martedì | FOCUS

L’Italia sta vivendo la prima domencia davvero autunnale, sotto il profilo meteorologico. Le temperature sono crollate in tutto il Paese ed imperversa il maltempo nelle Regioni Adriatiche e nel basso Tirreno. Forti piogge stanno interessando la Romagna, le Marche, l’Abruzzo costiero e alcune aree di Calabria e Sicilia, mentre ampie schiarite interessano il Nord, le Regioni tirreniche e ampie aree del Centro/Sud.

L’ultima immagine del satellite animato fornisce un quadro molto chiaro del maltempo alimentato dallo scorrimento delle masse d’aria fredda sulle acque dell’Adriatico e del basso Tirreno:

Le temperature sono piombate su valori molto bassi, tanto che quello di oggi è stato il risveglio più freddo sull’Italia dallo scorso mese di maggio. In Piemonte le temperature hanno raggiunto valori di +7°C in pianura, precisamente a Carmagnola, Verolengo, Massazza, Nizza Monferrato, Sezzadio e Tortona. I valori più bassi a San Damiano d’Asti e Baldissero d’Alba che sono piombate addirittura a +6,8°C. Ma in generale è arrivato il primo freddo ovunque, basti pensare che ad Ancona sta piovendo con appena +16°C in pieno giorno.

Allerta Meteo: forte maltempo al Sud tra lunedì 25 e martedì 26

Nei prossimi due giorni il maltempo si intensificherà al Sud, concentrandosi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In modo particolare in Calabria e Sicilia è alto il rischio di alluvioni: forti piogge e temporali interesseranno gran parte del territorio dopo i primi fenomeni estremi di ieri con grandinate devastanti nell’agrigentino. Stavolta avremo trombe d’aria, nubifragi e grandinate. A rischio alluvioni la Sicilia tirrenica, tra palermitano e messinese (già flagellata dal maltempo di ieri con oltre 100mm di pioggia a Capo d’Orlando), la Sicilia jonica tra Catania e Siracusa, e poi in modo particolare martedì 26 la Calabria jonica settentrionale tra cosentino e crotonese. Massima attenzione.

