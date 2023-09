Maltempo, primi fenomeni estremi in Sicilia: grandine grossa a San Biagio Platani, è un disastro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che nelle scorse ore ha flagellato il Centro-Nord oggi si sta estendendo anche sulle regioni del Sud. In Sicilia, dopo il caldo anomalo, arrivano i primi fenomeni estremi. Ne è un esempio la grandine grossa caduta a San Biagio Platani, nell’Agrigentino. La grandine ha raggiunto i 3-5cm, provocando ingenti danni ad auto e arredi esterni. Le immagini a corredo dell’articolo mostra parabrezza in frantumi e carrozzerie ammaccate, ma anche tavoli e sedie in plastica bucati dai grossi chicchi di grandine. La supercella che ha prodotto questa violenta grandinata è in movimento verso est-nord/est.

Grandine grossa a San Biagio Platani, nell'Agrigentino

