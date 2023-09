Allerta Meteo, due furiose squall-line temporalesche al Sud nel giorno dell’Equinozio: FOCUS sul maltempo

MeteoWeb

Nel giorno dell’Equinozio d’Autunno, una tempesta di origine nord Atlantica porta… l’autunno anche al Sud Italia, dove fino a questa mattina ha fatto caldo come in piena estate con temperature eccezionali per il periodo al punto che gli incendi stanno provocando un disastro in Calabria e Sicilia. La situazione sta cambiando proprio in queste ore: violenti temporali stanno già colpendo la Campania e la Sicilia occidentale, con due pericolosissime squall-line temporalesche di tipo “V-Shaped”, tra le più violente in assoluto. E’ alto il rischio che si verifichino nuovi tornado, dopo quelli di ieri in Lombardia.

In Campania sono in atto violenti nubifragi tra Napoli e Caserta: sono già caduti 58mm di pioggia a Casalnuovo e Casagiove, 57mm ad Acerra e Marcianise, 53mm a Quarto, 52mm a Nola, 51mm a Somma Vesuviana, 46mm a Portici, 44mm a Santa Maria Capua Vetere, 43mm ad Aversa, 39mm a San Sebastiano al Vesuvio, 38mm a Caserta, 37mm a Bosco di Capodimonte, 36mm a Bacoli, Marano ed Ercolano, 35mm a Napoli. In Sicilia al momento abbiamo 15mm a Mazara del Vallo, 12mm a Marsala, 8mm ad Erice, 7mm a Castelvetrano, 5mm a Sciacca e 4mm a Salemi. Le squall-line temporalesche sono ben visibili dall’ultimo aggiornamento del satellite animato:

Intanto le temperature sono già crollate al Centro/Nord, dopo i forti temporali della notte. In Piemonte abbiamo avuto forti grandinate e adesso la temperatura è crollata a +13°C in pieno giorno in pianura tra Asti e Casale Monferrato. Torino è a +15°C, Cuneo addirittura a +11°C. Forti temporali hanno colpito anche Roma nella notte, con un netto calo delle temperature, ma la colonnina di mercurio piomberà ulteriormente verso il basso nel corso del weekend, domani – domenica 24 settembre – e poi al Centro/Sud soprattutto dopodomani, lunedì 25, con temperature che in Calabria e Sicilia saranno di 15°C inferiori rispetto a quelle di ieri pomeriggio e questa mattina:

Il maltempo delle prossime ore sarà molto violento su gran parte d’Italia: oggi pomeriggio al Sud e al Nord/Est, poi domani su tutte le Regioni Adriatiche con alto rischio di pesanti alluvioni da Romagna e Marche al mattino fino ad Abruzzo, Molise e Gargano nel pomeriggio. Forti temporali anche al Sud, in Calabria e Sicilia, dove il maltempo si intensificherà ulteriormente tra lunedì e martedì, quando si verificheranno violenti temporali con piogge torrenziali in entrambe le Regioni.

