Emergenza incendi in Sicilia, il rogo di Cefalù visibile dallo Spazio | FOTO

La Sicilia ancora nella morsa degli incendi. Ieri sono divampati oltre 40 roghi: il satellite Copernicus Sentinel-3, alle 11:12, ha catturato l’enorme nube di fumo generata dall’incendio nei pressi di Cefalù. Quella appena trascorsa è stata una notte di lavoro incessante per i vigili del fuoco di Palermo. Sono 36 gli interventi espletati, di cui 32 solo per incendi di vegetazione. Sono al momento in atto circa 20 interventi. I Comuni colpiti sono Gratteri, Lascari, Cefalù, Trabia, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria, Carini, Torretta, Partinico, Monreale, Corleone, Camporeale, Palazzo Adriano, San Cipirello, Campofelice, Termini Imerese, Gibilrossa, Aspra, Giardinello, Montelepre. A Palermo le zone maggiormente colpite sono Bonagia e la zona di Via Ernesto Basile.

Un incendio si è verificato anche lungo la A20 tra Buonfornello-Castelbuono, tratto che è stato chiuso al traffico e lo è ancora, in quanto le carreggiate sono invase dal fumo.

Copernicus e l’Osservazione della Terra

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, dedicato a monitorare il nostro pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione basati sull’osservazione satellitare della Terra e dati in situ (non spaziali). Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione europea ed è attuato in collaborazione con gli Stati membri, l’Agenzia spaziale europea (ESA), l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), le agenzie dell’UE e Mercator Océan.

Il programma utilizza enormi quantità di dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi per fornire informazioni che aiutino i prestatori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. I servizi di informazione forniti sono accessibili agli utenti del programma in modo libero e gratuito.

L’obiettivo principale della missione Sentinel-3 è misurare la topografia della superficie del mare, la temperatura della superficie del mare e della terra e il colore della superficie dell’oceano e della terra con elevata precisione e affidabilità per supportare i sistemi di previsione oceanica, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio del clima.