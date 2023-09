Maltempo, due tornado in Lombardia: paura e danni a Rho, Pregnana Milanese e Bernareggio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non uno, ma ben due tornado si sono verificati oggi in Lombardia nel corso dell’ondata di maltempo che sta investendo il Nord e parte del Centro e che domani si estenderà anche al Sud. Oltre alla tromba d’aria alle porte di Milano, che ha provocato danni tra Rho e Pregnana Milanese, un altro tornado si è verificato a Bernareggio (MB). I due vortici, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, hanno causato danni nelle località colpite e paura tra i residenti.

Piogge abbondanti hanno inoltre colpito il nord della Lombardia, tra la provincia di Sondrio e l’alta Bergamasca. Tra i dati più rilevanti, segnaliamo: 184mm a Valcanale di Ardesio, 135mm a Fraciscio di Campodolcino, 107mm a Madesimo, 136mm a Pescagallo di Gerola Alta, 112mm a Olmo al Brembo, 111mm a Colere, 93mm a Valbondione, Rota d’Imagna, 74mm ad Andalo Valtellino.

Maltempo, tornado solleva detriti a Rho

Le immagini del tornado da Pregnana Milanese

