Maltempo Lombardia, quasi 200mm di pioggia nella Bergamasca: sale il livello del fiume Serio

Tra le province della Lombardia più colpite dal maltempo c’è quella di Bergamo. Questa zona, soprattutto la parte più settentrionale, e la provincia di Sondrio registrano piogge ben oltre i 100mm di accumulo, localmente quasi 200mm. Spiccano i 187mm caduti a Valcanale di Ardesio, i 145mm di Colere, 112mm di Olmo al Brembo, 101mm a Valbondione, 100mm a Schilpario, 93mm a Rota d’Imagna, 92mm a Presolana Monte Pora, 91mm a Gorno. Piogge e temporali sono in intensificazione dalla serata nella Val Seriana. Uno smottamento sta ostruendo il transito veicolare sulla Statale della Valle Seriana nel territorio di Casnigo, prima del Ponte del Costone, in direzione Clusone. Dalle 20 sono operativi i Vigili del Fuoco che regolano il traffico a senso unico alternato: attenzione ai rallentamenti. Da segnalare anche l’alto livello del fiume Serio (in foto) monitorato dai volontari della Protezione Civile.

