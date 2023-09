Maltempo, sistema autorigenerante nel Verbano: allagamenti e torrenti in crescita | VIDEO

MeteoWeb

Sul Verbano, da ieri sera insiste un sistema autorigenerante supportato dalle correnti prevalentemente da sud-ovest. Ingenti le quantità di pioggia scaricate, con diverse stazioni oltre i 100mm e punte addirittura di 200mm. Segnaliamo che nelle ultime 24 ore sono caduti: 265mm a Sabbia, 248mm a Cursolo, 201mm a Trontano, 106mm a Varallo, 93mm a Druogno, Trivero, 91mm a Verbania, 90mm a Oropa, 79mm a Monte Carza, 67mm ad Arvogno, 66mm a Cannobio. Allagamenti in corso a Ornavasso e nella frazione di Migiandone.

Nel Verbano, il torrente San Bernardino a San Bernardino ha raggiunto i 6,88 metri ed è prossimo al livello di pericolo. In aumento anche il livello del Lago Maggiore, salito di 50cm nelle ultime 24 ore.

Il sistema probabilmente andrà avanti ancora per qualche ora per poi esaurirsi lentamente nel corso del pomeriggio.

Forti piogge sull’Appennino Parmense

Forti piogge anche sull’Appennino Parmense: monitorata l’Alta Val di Taro. A Santa Maria del Taro, si registrano 232mm di pioggia; 148mm a Bedonia. A Santa Maria del Taro, sono in corso interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti: evacuata una famiglia. A Tornolo è entrato in funzione il Centro Operativo Comunale (COC).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: