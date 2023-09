Allerta Meteo: rischio temporali al Sud anche oggi, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Possibili temporali al Sud anche oggi: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi mercoledì 27 settembre fino alle 8 di domani, giovedì 28 settembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Irlanda, Galles e Inghilterra occidentale per forti raffiche di vento e tornado. Un livello 1 è stato previsto per le isole britanniche e la Francia nordoccidentale per forti raffiche di vento e tornado. Un livello 1 è stato diramato per Norvegia meridionale, Svezia e Finlandia per forti raffiche di vento e tornado. Tutta la Grecia settentrionale è interessata da un livello 1 per forti piogge e, in misura minore, grandine di grandi dimensioni. Emesso un livello 1 per tutta la Turchia occidentale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Un vortice si trova ancora nell’area dell’Egeo e si sposterà lentamente verso Est, riporta il bollettino ESTOFEX. È fiancheggiato da una sezione ad alto geopotenziale che si estende dall’Europa sudoccidentale verso la Russia. Due vortici viaggiano rapidamente attraverso la Scandinavia meridionale e le isole britanniche. Ai livelli più bassi, l’aria calda si diffonde nelle parti meridionali della Scandinavia davanti a un’onda frontale che viaggerà verso Est durante il giorno. A valle, un intenso sistema di bassa pressione interesserà le Isole Britanniche. Prima della depressione sul Mar Egeo, un fronte freddo si sposterà nella Turchia occidentale.

Oltre alle aree di livelli 1 e 2, la mappa evidenzia gli effetti del vortice di bassa pressione anche al Sud Italia: mentre si allontana, sono ancora previsti fenomeni temporaleschi, più intensi tra Sicilia, Calabria e Puglia.

