Allerta Meteo, esplodono forti temporali pomeridiani al sud: attenzione in Calabria e Sicilia

Dopo una mattinata di sole, sta aumentando la nuvolosità su tutto il territorio del Sud Italia e in modo particolare in Calabria e Sicilia, ma anche in Basilicata, Campania e in altre aree dell’Appennino. Questo tipo di nuvolosità innescherà nel pomeriggio violenti temporali che colpiranno il Cilento, la Basilicata tirrenica e buona parte di Calabria e Sicilia, particolarmente intensi in Sila, sulle Serre orientali e nell’Aspromonte jonica.

Attenzione ai fenomeni estremi che colpiranno la Sicilia, dove si potranno verificare nubifragi molto violenti con oltre 60mm di pioggia in meno di un’ora: si tratta di eventi meteo tali da determinare gravi conseguenze sui territori. Anche domani, sabato 30 settembre, avremo ancora forti temporali pomeridiani soprattutto in Calabria e nella Sicilia orientale. E mentre al Sud sarà ancora maltempo, al Centro/Nord splende un sole totalmente incontrastato:

