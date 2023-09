Allerta Meteo, il ciclone Daniel alimenta forte maltempo al Sud: in Calabria e Sicilia è autunno inoltrato

MeteoWeb

Il maltempo sta interessando l’estremo Sud dell’Italia per il secondo giorno consecutivo, seppur fortunatamente senza fenomeni estremi al momento. In Calabria la località più colpita dalle piogge di oggi è Capo Spartivento, l’estremità del basso jonio reggino, con 14mm di accumulo pluviometrico. In Sicilia sono caduti 17mm ad Augusta, 13mm a Siracusa.

Le temperature sono particolarmente basse in modo particolare nelle località colpite dalle precipitazioni: in Calabria e Sicilia è una giornata tipicamente autunnale con – in pieno giorno – appena +21°C a Siracusa e +25°C a Catania, Reggio Calabria e Crotone. Le correnti cicloniche spingono nubi cariche di pioggia dal mar Jonio verso il Sud:

La tempesta “Daniel”, che ha seminato una lunga scia di morte e distruzione ieri in Bulgaria, Grecia e Turchia, si sta spostando sempre più verso l’Italia nel mar Jonio, alimentando fenomeni molto violenti non solo in termini di temporali ma anche per quanto riguarda i forti venti e le conseguenti mareggiate sulle coste esposte.

I fenomeni di maltempo si intensificheranno ulteriormente nella giornata di domani, giovedì 7 settembre, quando i temporali più intensi si estenderanno anche all’arcipelago di Malta:

Il ciclone Daniel continuerà ad imperversare nel cuore del Mediterraneo per tutta la settimana, come possiamo osservare nelle mappe di seguito:

