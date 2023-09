Allerta Meteo, Italia spaccata a metà: maltempo e clima autunnale al Nord, sole e caldo estivo al Centro/Sud

MeteoWeb

L’Italia è letteralmente divisa in due dalle condizioni meteorologiche di queste ore: al Nord fa freddo come in pieno autunno e imperversa il maltempo; al Centro/Sud invece splende il sole e sembra ancora piena estate con caldo anomalo. La temperatura ha raggiunto i +36°C a Trapani e Oristano, i +35°C a Cagliari e Foggia, i +34°C a Lecce, Taranto, Cosenza, Iglesias e Caltanissetta, e ancora +32°C a Roma, Catania, Messina, Siracusa, Catanzaro, Latina, Frosinone, Olbia, Matera e Campobasso.

Situazione molto diversa al Nord, dove siamo in pieno autunno: ad Aosta la temperatura massima di oggi s’è fermata a +20°C, a Torino e Cuneo, la colonnina di mercurio non ha superato i +23°C, a Milano massima giornaliera di +24°C come a Bolzano, Bergamo, Trieste e Novara, mentre a Genova, Venezia e Brescia la temperatura più alta di oggi si è limitata a +25°C.

Il maltempo sta interessando al momento prevalentemente il nord/ovest, con forti piogge in modo particolare nel Canton Ticino, in Svizzera, dove spiccano i 94mm di pioggia giornaliera cumulati a Mezzovico. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà anche al resto del Nord, mentre al Centro/Sud bisognerà attendere il weekend per l’attesa svolta autunnale. Fino a venerdì 22 settembre (compreso) farà molto calco, con temperature che in Sicilia e Calabria saranno persino superiori a quelle misurate oggi.

Previsioni Meteo, le mappe sinottiche sull'Italia per i prossimi dieci giorni

Poi, però, proprio sabato e domenica dovrebbe arrivare la prima grande tempesta stagionale, di cui parleremo approfonditamente nei prossimi aggiornamenti meteo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: