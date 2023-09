Allerta Meteo Lombardia: pioggia dai rilievi alla pianura, codice giallo

MeteoWeb

Piogge in intensificazione, possibili rovesci e temporali: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato alle 12:45 una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la giornata di oggi “correnti umide meridionali nei bassi strati e a media quota, porteranno precipitazioni deboli sparse sui rilievi prealpini e Appennino, in serata a interessare anche la pianura occidentale e in possibile estensione anche alla bassa pianura centro orientale. Le piogge saranno generalmente deboli, in lieve intensificazione tra tardo pomeriggio e sera su Appennino e pianura occidentale, possibili anche a carattere di rovescio o locale temporale ma con probabilità bassa o molto bassa di fenomeni temporaleschi forti,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “la graduale espansione anticiclonica sul Bacino del Mediterraneo, apporterà aria più mite e stabile. Nelle prime ore della notte saranno possibili piogge residuali sui settori di bassa pianura centro orientale, non escluse a carattere di rovescio o isolato temporale. In serata rinforzi di vento da Sud sulle creste di confine“.

