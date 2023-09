Allerta Meteo: maltempo in intensificazione al Nord, domani ultimo giorno di caldo estivo al Sud

MeteoWeb

Anche oggi l’Italia è divisa letteralmente in due dalle condizioni meteorologiche: al Sud e soprattutto in Sicilia fa caldo come in piena estate, al Nord invece il clima è autunnale, piovoso e fresco. Le temperature più elevate hanno raggiunto addirittura +38°C a Termini Imerese, +37°C a Palermo e Catania, +35°C a Lamezia Terme e Trapani, +33°C a Siracusa, Cosenza, Agropoli, Battipaglia, Veglie e Taurisano, +32°C a Salerno, Lecce, Agrigento, Caltanissetta, Olbia, Nola e Sapri, +31°C a Reggio Calabria, Pescara e Catanzaro.

In Sicilia a causa del gran caldo sono numerosi gli incendi incontrollati, mentre al Nord si sta intensificando il maltempo iniziato nella giornata di ieri. Maltempo che si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e in modo particolare domani, venerdì 22 settembre, con piogge torrenziali su tutto il Nord, in modo particolare in Lombardia che sarà la Regione più colpita. Al Sud, invece, domani sarà l’ultima giornata di caldo estivo con temperature roventi, analoghe a quelle di oggi, prima che sabato un violento ciclone porti il maltempo e il freddo autunnale anche nelle Regioni meridionali, dove dal weekend inizierà un lungo periodo di fenomeni meteo estremi.

