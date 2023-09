Allerta Meteo, si intensifica il maltempo al Sud: forti piogge, vento e rischio tornado

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa al Sud. Anzi, domani si intensifica, con rischio di fenomeni estremi in particolare in Calabria e Basilicata. Gli esperti del servizio PRETEMP hanno lanciato un’allerta per la giornata di domani, martedì 26 settembre. “Un cut-off ciclonico interessa il Mar Ionio, dove avremo le condizioni più instabili. Sono previsti temporali già nottetempo, specie sulla Puglia, Calabria e Basilicata. Soprattutto tra le ultime due regioni citate, è possibile che i fenomeni risultino forti/molto forti dal punto di vista delle precipitazioni, motivo per il quale viene emesso qui un livello 2 di pericolosità per forti piogge, esaltate da linee di convergenza al suolo e dall’orografia. Saranno possibili anche trombe marine che non si esclude possano entrare fin sulla costa”, riportano le previsioni di PRETEMP.

“In un livello 1 rientra il rischio di raffiche lineari, specie nelle tra notte e primo mattino tra Puglia, Basilicata e Calabria. I temporali dovrebbero interessare anche la Sicilia settentrionale, guidati da linee di convergenza al suolo tra venti da nord e venti da nord-est, anche qui vale un livello 1 per forti piogge e raffiche di vento lineari; rimane possibile la formazione di trombe marine. Altri temporali sotto un livello 1 per forti piogge interesseranno la Grecia”, si legge ancora.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: