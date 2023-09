Allerta Meteo, prime piogge in Calabria e Sicilia: nubifragi nei prossimi tre giorni

MeteoWeb

E’ stato il primo giorno di maltempo oggi al Sud Italia, con forti piogge in modo particolare nelle zone dei rilievi esposte alle correnti orientali e nord/orientali. Le precipitazioni sono state più intense e abbondanti nelle zone esposte all’effetto “stau”: in Sila sono caduti 42mm di pioggia a Monte Curcio, 33mm a San Pietro in Guarano, 24mm alla Zona Industriale Menna (Cosenza), 18mm a Longobucco, 15mm ad Acri. Sempre in Calabria, spiccano nella zona delle Serre 13mm di pioggia a Mongiana e 10mm a Punta Stilo.

Maltempo anche in Sicilia con piogge sparse su gran parte dell’isola. Le località più colpite sono state sull’Etna, Linguaglossa con 17mm di pioggia, e nel sud/est dell’isola Siracusa con 12mm. Attenzione ai prossimi tre giorni: il maltempo si intensificherà considerevolmente mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, poi si attenuerà parzialmente ma continuerà ad imperversare nella giornata di venerdì 8. Avremo nubifragi molto intensi su tutta la fascia jonica calabrese e siciliana, pur con sconfinamenti nei versanti tirrenici, ma i fenomeni più intensi colpiranno il cosentino jonico (la protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per mercoledì 6) e soprattutto la Sicilia sud/orientale, in modo particolare su Siracusa.

