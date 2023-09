Allerta Meteo Valle d’Aosta: rovesci e temporali, “possibili fenomeni localmente intensi”

MeteoWeb

Un’incursione di aria instabile in tutto il Nord Italia favorisce la formazione di rovesci o di temporali in Valle d’Aosta sia oggi, sia domani, soprattutto nel pomeriggio. Il Centro funzionale della Regione ha emesso un’allerta meteo codice giallo per criticità ordinaria su versanti e torrenti, valido dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. Il bollettino riporta che “oggi le celle temporalesche possono essere più intense, ma si muovono tendenzialmente lungo un asse sud ovest-nord est, mentre domani le celle sono più localizzate e disorganizzate, ma più stazionarie“. Per questo, sono “possibili fenomeni localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento“. Si potranno verificare “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute di massi“. L’area interessata è quella lungo la dorsale di confine con Piemonte, Francia e Svizzera, dalle valli del Gran Paradiso, all’alta Valle, fino al vallone del Gran San Bernardo, alla Valpelline e alla testata della Valtournenche.

