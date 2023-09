MeteoWeb

Con la partenza del 2° contingente di 46 vigili del fuoco, si è conclusa la missione del Corpo nazionale in Libia, in soccorso alla popolazione colpita dalle alluvioni generate dal Ciclone Daniel. Nel video in alto le ultime ore prima di lasciare Derna: lo smontaggio del campo base e l’ingresso a bordo della nave San Giorgio della Marina militare.