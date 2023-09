Alluvione in Libia, Tajani: “per ora non risultano italiani coinvolti, pronti a inviare aiuti”

MeteoWeb

“Il Governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al momento non ci risultano italiani coinvolti”. È quanto ha scritto oggi il Ministro degli Esteri Antonio Tajani su X a proposito della catastrofe innescata dalle piogge estreme del ciclone Daniel in Libia. “L’Italia esprime il suo cordoglio per le vittime del ciclone Daniel che ha fortemente colpito la Libia orientale, causando inondazioni e devastazioni in varie città”, scrive su X l’ambasciata d’Italia in Libia, segnalando per la comunità italiana il proprio numero di emergenza +218915766666.