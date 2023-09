Benefici e controindicazioni della rucola, l’erba dalle proprietà salutari

MeteoWeb

La rucola, apprezzata per il suo sapore leggermente pungente e aromatico, offre una serie di benefici per la salute. È ricca di antiossidanti, come la vitamina C e i carotenoidi, che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Grazie alla presenza di vitamina K, favorisce la coagulazione sanguigna e la salute delle ossa. I composti fitochimici presenti nella rucola possono avere effetti positivi sulla digestione, promuovendo la produzione di enzimi digestivi. Inoltre, ha poche calorie ma è ricca di fibre, contribuendo a sensazioni di sazietà e regolarità intestinale. Il contenuto di nitrati può favorire il miglioramento del flusso sanguigno e dell’efficienza muscolare. Consumare rucola può essere utile anche per supportare il sistema immunitario grazie alla presenza di vitamine e minerali essenziali. Tuttavia, è importante considerare le preferenze personali e le eventuali allergie prima di aggiungere la rucola alla dieta abituale.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è la rucola

La rucola (Eruca sativa) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, comunemente conosciuta come famiglia delle crucifere. Originaria delle regioni mediterranee, è coltivata in diverse parti del mondo per le sue foglie commestibili. È una pianta annuale che cresce rapidamente e può raggiungere un’altezza di circa 20-100 centimetri. Le foglie di rucola sono di forma variabile, generalmente allungate e lobate, con un colore verde scuro e spesso con bordi dentellati.

La rucola cresce meglio in climi temperati e preferisce terreni ben drenati e ricchi di nutrienti. Può essere coltivata sia in giardino che in vaso. È una pianta resistente che tollera temperature più fredde, ma può soffrire in climi troppo caldi. Inizia a crescere dalla semina in primavera o in autunno, a seconda del clima locale. Ha una crescita rapida e le sue foglie possono essere raccolte in poche settimane dalla semina. Questa pianta produce piccoli fiori bianchi con petali a forma di croce, tipici della famiglia delle crucifere. Dopo la fioritura, la pianta sviluppa frutti allungati a forma di baccello che contengono semi, che possono essere raccolti e utilizzati per la semina successiva.

La rucola è spesso coltivata per il suo sapore unico e leggermente piccante, che la rende un ingrediente popolare nelle insalate e nelle preparazioni culinarie. È anche nota come “rucola selvatica” o “rucola da giardino” e è apprezzata per il suo apporto nutrizionale e la versatilità in cucina.

Benefici e proprietà della rucola

La rucola vanta diversi benefici e proprietà per la salute grazie alla sua composizione nutrizionale:

Ricca di antiossidanti : è una fonte di antiossidanti, come la vitamina C e i carotenoidi, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi;

: è una fonte di antiossidanti, come la vitamina C e i carotenoidi, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi; Favorisce la salute delle ossa : grazie al contenuto di vitamina K, contribuisce alla coagulazione sanguigna e alla salute delle ossa, migliorando la loro densità minerale;

: grazie al contenuto di vitamina K, contribuisce alla coagulazione sanguigna e alla salute delle ossa, migliorando la loro densità minerale; Supporto digestivo : contiene fitochimici che possono favorire la produzione di enzimi digestivi, migliorando la digestione e l’assorbimento dei nutrienti;

: contiene fitochimici che possono favorire la produzione di enzimi digestivi, migliorando la digestione e l’assorbimento dei nutrienti; Ridotta quantità di calorie : ha poche calorie ma è ricca di fibre, il che la rende un’ottima scelta per chi cerca di controllare il peso. Le fibre contribuiscono anche alla regolarità intestinale;

: ha poche calorie ma è ricca di fibre, il che la rende un’ottima scelta per chi cerca di controllare il peso. Le fibre contribuiscono anche alla regolarità intestinale; Possibile effetto antinfiammatorio : alcuni studi suggeriscono che i composti presenti nella rucola possono avere proprietà antinfiammatorie, che potrebbero contribuire a ridurre il rischio di malattie legate all’infiammazione cronica;

: alcuni studi suggeriscono che i composti presenti nella rucola possono avere proprietà antinfiammatorie, che potrebbero contribuire a ridurre il rischio di malattie legate all’infiammazione cronica; Supporto al sistema immunitario : è una fonte di vitamine e minerali essenziali, come la vitamina C e il folato, che possono sostenere il sistema immunitario e la salute generale dell’organismo;

: è una fonte di vitamine e minerali essenziali, come la vitamina C e il folato, che possono sostenere il sistema immunitario e la salute generale dell’organismo; Benefici per la circolazione : il contenuto di nitrati naturali può aiutare a migliorare il flusso sanguigno e la dilatazione dei vasi, potenzialmente contribuendo alla salute cardiovascolare;

: il contenuto di nitrati naturali può aiutare a migliorare il flusso sanguigno e la dilatazione dei vasi, potenzialmente contribuendo alla salute cardiovascolare; Contributo ai livelli di energia : grazie al contenuto di ferro e vitamina C, può aiutare a combattere la stanchezza e aumentare i livelli di energia;

: grazie al contenuto di ferro e vitamina C, può aiutare a combattere la stanchezza e aumentare i livelli di energia; Sostegno per la salute degli occhi : i carotenoidi, come la luteina e la zeaxantina, possono svolgere un ruolo importante nel mantenimento della salute degli occhi;

: i carotenoidi, come la luteina e la zeaxantina, possono svolgere un ruolo importante nel mantenimento della salute degli occhi; Promozione della salute della pelle: gli antiossidanti e i nutrienti nella rucola possono contribuire alla salute della pelle, aiutando a contrastare i danni causati dai radicali liberi e favorendo un aspetto luminoso.

Va sottolineato che la rucola può fornire questi benefici, ma è sempre importante mantenere una dieta varia ed equilibrata per ottenere tutti i nutrienti necessari.

Le controindicazioni

Nonostante i benefici per la salute, la rucola può presentare alcune controindicazioni:

Ipotiroidismo : appartiene alla famiglia delle crucifere, che contiene sostanze chiamate goitrogeni. Questi composti possono interferire con la funzione tiroidea e l’assorbimento dello iodio. Chi soffre di ipotiroidismo o ha problemi tiroidei dovrebbe moderare il consumo di crucifere, inclusa la rucola;

: appartiene alla famiglia delle crucifere, che contiene sostanze chiamate goitrogeni. Questi composti possono interferire con la funzione tiroidea e l’assorbimento dello iodio. Chi soffre di ipotiroidismo o ha problemi tiroidei dovrebbe moderare il consumo di crucifere, inclusa la rucola; Allergie : alcune persone possono essere allergiche alla rucola o ad altre piante della stessa famiglia. In caso di reazioni allergiche come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee, è consigliabile evitare il consumo;

: alcune persone possono essere allergiche alla rucola o ad altre piante della stessa famiglia. In caso di reazioni allergiche come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee, è consigliabile evitare il consumo; Farmaci anticoagulanti : è ricca di vitamina K, che è coinvolta nella coagulazione del sangue. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti, è importante mantenere stabili i livelli di vitamina K nella dieta e consultare un medico;

: è ricca di vitamina K, che è coinvolta nella coagulazione del sangue. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti, è importante mantenere stabili i livelli di vitamina K nella dieta e consultare un medico; Problemi renali : a causa del suo contenuto di ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali, le persone con problemi renali pregressi dovrebbero limitare il consumo di rucola;

: a causa del suo contenuto di ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali, le persone con problemi renali pregressi dovrebbero limitare il consumo di rucola; Interazione con farmaci : alcuni composti presenti nella rucola potrebbero interagire con determinati farmaci, ad esempio farmaci anticoagulanti, farmaci per la pressione sanguigna o farmaci per la tiroide;

: alcuni composti presenti nella rucola potrebbero interagire con determinati farmaci, ad esempio farmaci anticoagulanti, farmaci per la pressione sanguigna o farmaci per la tiroide; Sensibilità al sapore : il sapore leggermente amaro e piccante potrebbe non essere gradito da tutti;

: il sapore leggermente amaro e piccante potrebbe non essere gradito da tutti; Contaminazione da patogeni : come con qualsiasi verdura a foglia verde, può essere soggetta a contaminazione da patogeni come batteri E. coli o Salmonella. È importante lavarla accuratamente prima del consumo;

: come con qualsiasi verdura a foglia verde, può essere soggetta a contaminazione da patogeni come batteri E. coli o Salmonella. È importante lavarla accuratamente prima del consumo; Gravidanza e allattamento: durante la gravidanza e l’allattamento, è sempre consigliabile consultare un medico in caso di dubbi specifici sul consumo di determinati alimenti, inclusa la rucola.

Rucola e gravidanza

Durante la gravidanza, la rucola può essere consumata con moderazione come parte di una dieta equilibrata. Tuttavia, a causa del contenuto di nitrati e del rischio di contaminazione da patogeni, è importante lavarla accuratamente. Le donne in gravidanza dovrebbero evitare quantità eccessive di rucola e di altre verdure a foglia verde ad alto contenuto di nitrati. Consultate un medico prima di apportare cambiamenti significativi alla vostra dieta durante questa delicata fase.

Rucola ed effetti sessuali

Non ci sono prove scientifiche concrete che dimostrino che la rucola abbia effetti diretti sulla sfera sessuale o sulla libido umana. Alcune piante e alimenti sono considerati afrodisiaci in alcune tradizioni culturali o popolari, ma spesso mancano evidenze scientifiche solide a supporto di tali affermazioni.

La rucola è cancerogena?

Non ci sono prove concludenti che dimostrino che la rucola sia cancerogena per gli esseri umani. Tuttavia, come molte verdure a foglia verde, può contenere tracce di composti naturali chiamati nitriti e nitrati. In quantità elevate, questi composti possono reagire con ammine a formare nitrosamine, che sono considerate potenzialmente cancerogene. Tuttavia, i livelli presenti nella rucola e in altre verdure sono generalmente bassi e non è dimostrato rischio significativo. Consumata con moderazione, la rucola è parte di una dieta sana e benefica.

Valori nutrizionali e calorie

Infine, ecco una stima approssimativa dei valori nutrizionali e delle calorie della rucola per una porzione di 100 grammi:

Calorie: circa 25 kcal

Proteine: circa 2.6 g

Grassi: circa 0.7 g

Carboidrati: circa 3.7 g

Fibre: circa 1.6 g

Zuccheri: circa 2.1 g

Vitamina A: circa 47% dell’assunzione giornaliera raccomandata (Vitamina A in forma di beta-carotene)

Vitamina K: circa 109% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Vitamina C: circa 15% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Folato (Vitamina B9): circa 16% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Calcio: circa 16% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Ferro: circa 10% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Potassio: circa 9% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Magnesio: circa 3% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Va ricordato che i valori possono variare leggermente in base alla fonte e alla varietà di rucola, sono approssimati e forniti solo a scopo informativo.