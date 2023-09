Meteo: a Bolzano a settembre già 10 giorni over +30°C, ma ora arrivano i temporali

MeteoWeb

A Bolzano, oggi si sono raggiunti i +30°C e da inizio mese, sono 10 le giornate in cui è stata raggiunta o superata tale soglia. Nella media pluriennale, a settembre sono invece solo due le giornate con temperature così elevate, afferma il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nelle prossime ore, però, il tempo cambierà con l’arrivo dei primi temporali. “Le temperature – spiega Peterlin – saranno più ‘normali’, anche se un brusco abbassamento dei valori non è in vista”.

