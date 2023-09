Brasile, nuova ondata di maltempo nello stato di Rio Grande do Sul: 65mila persone senza elettricità | VIDEO

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo sta interessando Rio Grande do Sul, stato meridionale del Brasile colpito la scorsa settimana da un ciclone extratropicale che ha causato almeno 46 morti e 46 dispersi e 25.284 tra sfollati e persone che hanno perso la casa. Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 settembre, sono state registrate forti piogge e venti fino a 70km/h. A causa della caduta di alberi e tralicci dell’alta tensione, circa 65mila persone sono senza corrente elettrica. Sedici voli sono stati cancellati all’aeroporto Salgado Filho di Porto Alegre. Per precauzione in decine di municipi sono state chiuse le scuole. Nelle prossime ore, sono previste ulteriori piogge e vento forte. Il maltempo concederà una tregua solo a partire da gioved 14 settembre.

Intanto, il vicepresidente Geraldo Alckmin, ha riferito che il governo ha stanziato 741 milioni di real (139 milioni di euro) in favore dei municipi colpiti dal ciclone. L’annuncio è avvenuto al termine di una visita nelle aree colpite da parte del comitato permanente per l’emergenza, creato dal Presidente Luiz Inacio Lula da Silva alla fine della scorsa settimana, composto da otto Ministri. Il Ministero dell’Integrazione e dello Sviluppo regionale ha riconosciuto lo stato di calamità pubblica in 79 municipi. Grazie allo status, le città potranno richiedere risorse per l’assistenza alla popolazione colpita e presentare piani di lavoro per la ricostruzione. Il governo federale ha inoltre messo a disposizione macchinari, trattori, oltre ad avere distribuito 20mila ceste alimentari e kit sanitari sufficienti per 15mila persone.

Piogge e forte vento sferzano Pelotas, nello stato di Rio Grande do Sul