Cade dal traghetto: ricerche in corso nel Lago di Garda

Nel Lago di Garda, sono in corso le ricerche di una persona caduta in acqua da un traghetto in transito in zona Punta San Vigilio. Le operazioni sono scattate alle ore 15:15 e vedono impegnati i Vigili del Fuoco. Sul posto al lavoro anche un elicottero del reparto volo di Venezia e gli specialisti sommozzatori.