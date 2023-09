Caldo invernale da record nell’Emisfero Sud: nuovi primati in Australia e Sudafrica | DATI

MeteoWeb

Caldo invernale da record nell’emisfero australe: il meteorologo britannico Scott Duncan ha riportato che l’aeroporto di Perth in Australia Occidentale ha appena registrato la sua giornata invernale più calda (+30,2°C), battendo il record di 79 anni fa. Dato eccezionale anche per Città del Capo, Sudafrica, che ha registrato il suo giorno di agosto più caldo con +32,9°C, battendo il valore di 63 anni fa.

In Australia quello appena trascorso è stato l’inverno più caldo mai registrato. I dati pubblicati dal Bureau of Meteorology mostrano che la temperatura media in tutto il Paese quest’inverno è stata di 1,53°C al di sopra della media a lungo termine, e la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nazionali nel 1910. Il record precedente era di +1,46°C stabilito nel 1996.