Forte ondata di caldo in Texas: fino a +44°C, dichiarato lo stato d’emergenza per l’energia

Ieri, giovedì 7 settembre, il gestore della rete elettrica del Texas ha nuovamente chiesto ai residenti di ridurre il consumo di elettricità mentre lo stato vive un altro periodo di forte caldo. La richiesta arriva il giorno dopo che il sistema è stato portato sull’orlo dell’interruzione per la prima volta dal blackout che si è rivelato mortale nell’inverno 2021. Nella giornata di giovedì 7 settembre, gran parte del Texas si trovava sotto allerta per il caldo, con temperature massime superiori a +40°C ad Austin, Amarillo, Dallas, El Paso e Houston e in moltissime altre località. In particolare, sono stati raggiunti picchi di +44°C al Comanche Airport e al North Texas Regional Airport, +43°C a Vernon, all’Hillsboro Municipal Airport, al Fort Worth Spinks Airport, al Mesquite Metro Airport, al Wichita Falls Regional Airport. I +42°C raggiunti a Dallas battono il record di +40°C stabilito nel 2012. È il quinto giorno consecutivo che la temperatura supera i +40°C.

La richiesta dell’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), che serve la maggior parte dei 30 milioni di residenti dello stato, di ridurre il consumo di elettricità è arrivata dopo che le scarse riserve di energia hanno spinto l’operatore della rete a emettere un avviso di emergenza energetica di livello 2. Secondo ERCOT, le riserve operative sono diminuite a causa dell’aumento della domanda a causa del caldo, mentre l’energia proveniente da fonti eoliche e solari si è rivelata insufficiente. È stata la prima volta che ERCOT è entrato in operazioni di emergenza da quando una mortale tempesta di ghiaccio nel 2021 ha interrotto l’elettricità a milioni di clienti per giorni, provocando centinaia di morti.

Lo stato di emergenza è rimasto in vigore per circa un’ora nella sera di mercoledì 6 settembre fino a quando le condizioni della rete non sono tornate alla normalità, ha detto ERCOT in un post su X. Giovedì 7, ERCOT ha chiesto ai residenti di risparmiare energia dalle 17 alle 21:00 CDT poiché si prevedeva che le riserve fossero ancora basse. Verso le 21:00, poi, le riserve operative sono tornate a condizioni normali, il che significa che c’era energia sufficiente per la domanda attuale, secondo ERCOT. L’appello per il risparmio di elettricità è stato l’undicesima volta che ERCOT ha avanzato tale richiesta dal 20 giugno, e la maggior parte è arrivata nelle ultime tre settimane.