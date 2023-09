Caldo e vento forte: massima allerta incendi nel Sud/Est dell’Australia

MeteoWeb

A causa dell’insolita ondata di caldo primaverile in atto, e dei forti venti previsti in alcune zone, le autorità dell’Australia hanno elevato al massimo livello l’allerta incendi, nel timore che decine di roghi nel Sud/Est possano riprendere vigore. Secondo le previsioni, forti raffiche con venti superiori ai 110 km/h colpiranno le zone alpine del Nuovo Galles del Sud nella giornata odierna in cui i termometri segneranno il +35°C per il 2° giorno consecutivo. Le autorità hanno mobilitato circa 600 vigili del fuoco per contenere i 68 incendi forestali attivi, 17 dei quali fuori controllo, intorno a Sidney e nel resto del Nuovo Galles del Sud, la regione più popolata dell’Australia e la più colpita dall’ondata di calore.

Gli esperti hanno confermato che il Paese registrerà un aumento di temperature e un clima più secco della norma quest’anno, a causa di El Niño.