Ciclone devasta il Sud del Brasile: situazione drammatica a Rio Grande do Sul, almeno 21 morti | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali, grandine e forti venti: un ciclone ha imperversato nel Sud del Brasile provocando almeno 21 morti, il peggior bilancio di vittime di un evento meteo per lo Stato del Rio Grande do Sul. Il ciclone ha colpito 67 località e più di 52mila persone, mentre quasi 6mila hanno dovuto abbandonare le proprie case. Il governo del Rio Grande do Sul ha riportato da lunedì “grandinate, forti venti e temporali” che hanno provocato “frane e inondazioni“. Oltre 300 millimetri di pioggia sono caduti in meno di 24 ore. Le autorità hanno lanciato un’allerta per possibili ulteriori inondazioni in arrivo.