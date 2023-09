Ciclone Daniel, alluvioni in Libia: partito contingente dei Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

È decollato alle 13:45 da Pisa il primo dei 3 voli allestiti dall’Italia e coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile per il trasporto di personale e materiali utili a fronteggiare l’emergenza causata dalle pesanti inondazioni che hanno colpito la Libia. A bordo del C-130 messo a disposizione dall’Aeronautica Militare è stato imbarcato un modulo MO.CRAB – Modulo di Contrasto al Rischio Aquatico di Base dei Vigili del Fuoco e personale del Dipartimento, più un primo carico di materiali.

Il contingente dei Vigili del Fuoco partito è composto da 27 pompieri, esperti nel soccorso acquatico, operatori NBCR (Nucleare Biologico chimico Radiologico), unità TAST (Technical Assistence and Support Team) e un esperto in Comunicazione in emergenza, provenienti dai comandi di Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia e Campania. Il contingente segue l’advance team da ieri in Libia, composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando Operativo di Vertice Interforze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il secondo C-130, con a bordo un modulo TAST – Technical Assistance And Support Teams dei Vigili del Fuoco, un gruppo dei Vigili del Fuoco formato per le emergenze all’estero e specializzato nel supporto logistico, e ulteriore personale e materiali decollerà nel pomeriggio, mentre un terzo volo è previsto per domani mattina. Compreso il team avanzato partito ieri saranno in totale 36 le unità di personale impiegate sul territorio colpito tra Vigili del Fuoco, Comando Operativo di Vertice Interforze e Dipartimento della Protezione civile, oltre al personale diplomatico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.